Rústica das Pedras Preciosas tem inscrições abertas até 5 de março; saiba como participar

Interessados em participar da 5ª Stone Run — Rústica das Pedras Preciosas , em Soledade , no norte gaúcho, podem se inscrever até 5 de março . O evento está marcado para 16 de março e recebe todos os públicos, com descontos para idosos e crianças .

Com largada na Avenida Marechal Floriano, esquina com o Largo da Matriz, a rústica celebra os 150 anos de Soledade e visa incentivar a prática da atividade física na cidade.

As inscrições custam de R$ 30 a R$ 100, dependendo do trajeto escolhido. O valor será revertido para campanhas de alimentos, cobertores e vacinação de poliomielite do Rotary Club. Todos os inscritos maiores de 60 anos têm desconto de 50% e as primeiras 200 crianças de seis a 12 anos não pagam.