As incertezas que cercam Roger no Inter

É consenso que o Inter está muito próximo de decidir o Gauchão. Depois do 2 a 0 sobre o Caxias no Centenário , o Colorado tem uma vantagem gigante.

Pode até perder por um gol de diferença. Claro que, no futebol, é preciso respeitar o adversário e tudo é tratado no condicional.

Mas o time grená tem suas limitações, terá um jogo desgastante na Copa do Brasil contra o Dourados no calor do Mato Grosso nesta quarta-feira (26) e já mira na campanha que pretende fazer para subir da Série C para a Série B.