Vai ficar em Passo Fundo no Carnaval? Confira festas para curtir a folia na cidade

Neste ano o Carnaval acontece de 1º a 5 de março e o que não falta são festas para curtir a folia em Passo Fundo , no norte gaúcho. Entre as opções estão os tradicionais blocos, bares e clubes da cidade.

Neste ano, o município não realizará o desfile de escolas de samba. Mesmo sem a atividade, o Carnaval Popular está confirmado no Parque da Gare no dia 2 de março, a partir das 17h. O evento deve receber as escolas de samba, além de shows e atrações culturais.