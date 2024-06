Atividades do Mês do Orgulho LGBTQIA+, apreciação musical, campeonato de vôlei e turismo rural movimentam Passo Fundo nos próximos dias. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os diferentes eventos que acontecem de quinta-feira (27) a domingo (30), além do início da próxima semana.