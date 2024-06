Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 3 de julho

A semana nos cinemas de Passo Fundo será marcada pela continuação de histórias já conhecidas do público. Um Lugar Silencioso: Dia Um é um spin-off do filme de 2018, que acompanha a chegada dos alienígenas na Terra e a queda da sociedade.



Já o vilão Gru e seus Minions retornam para mais uma aventura na animação Meu Malvado Favorito 4. Além disso, a cidade viverá a magia do mundo bruxo com mais uma reexibição de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, em comemoração aos 20 anos de lançamento do longa.