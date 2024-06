Atenção fãs do bruxo mais famoso do cinema e da literatura: o mundo mágico de Harry Potter vai retornar às telonas de Passo Fundo na próxima terça-feira (4). Em comemoração aos 20 anos de lançamento do filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, a terceira aventura da saga estará em cartaz por um único dia.