A história de Harry Potter começa no mundo literário, mas toma conta das telonas logo em seguida. A saga do bruxinho tem início ainda quando criança e se estende até a fase adulta, quando Harry, ao longo de anos, precisará encarar de frente o vilão Lord Voldemort e bater de frente com os fantasmas de seu passado. Por sorte, nesta aventura que virou um clássico do cinema, Harry contará com amigos fiéis e aliados poderosos.