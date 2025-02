Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 5 de março

Timothée Chalamet interpreta Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido". Searchlight Pictures / Divulgação

Entra em cartaz no feriado de Carnaval a cinebiografia de Bob Dylan. Dirigido por James Mangold, o longa Um Completo Desconhecido traz Timothée Chalamet e Elle Fanning em enredo que relembra a trajetória do astro do rock.

Outras estreias são o filme de terror O Macaco, uma adaptação de conto de Stephen King — que, inclusive, participou do roteiro — e O Homem-Cão, animação da Universal Films que conta a história de um super-herói improvável.

Veja o que está em cartaz em Passo Fundo a seguir.

Um Completo Desconhecido

O longa dirigido por James Mangold traz a biografia do astro Bob Dylan a partir da influente cena musical de Nova York do início da década de 1960, quando o jovem músico de Minnesota chega à cidade com apenas 19 anos. O filme mostra sua trajetória desde cantor folk até o topo das paradas culminando em sua performance de rock elétrico no Festival Folclórico de Newport em 1965, um dos momentos mais transformadores da música do século 20. Classificação de 12 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h15min e 20h45min (todos os dias a partir de 27 de fevereiro)

O Macaco

Adaptado de um conto do mestre do terror Stephen King, O Macaco acompanha os gêmeos Bill e Hal (Theo James), que descobrem um antigo macaco de brinquedo no sótão de seu pai. A partir daí, uma série de mortes terríveis começa a acontecer. Stephen King assina o roteiro ao lado do diretor Osgood Perkins e o longa conta com a produção de James Wan, que produziu outros filmes de terror icônicos, como Jogos Mortais, Annabelle e M3gan. Para maiores de 18 anos.

Passo Fundo Shopping: às 15h30min e 21h30min (a partir de 3 de março).

Os Radley

Eles parecem a família perfeita, mas escondem um segredo obscuro: ninguém suspeita que, por trás da casa arrumada, das festas impecáveis e dos empregos incríveis, os Radley são vampiros. Nem mesmo seus filhos sabem da verdade, mas tudo muda quando a filha adolescente passa por um trauma e eles precisam tomar medidas drásticas. Comédia com classificação de 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h e 20h30min (a partir de 27 de fevereiro).

O Homem-Cão

A nova animação da Universal Films conta a história de um fiel cão da polícia e seu dono. Os dois são feridos em ação policial e sobrevivem em uma cirurgia de última hora que funde os dois em um só. O vilão é Pepê, o Gato, que quer clonar a si mesmo e duplicar suas habilidades criminosas. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14h20min, 16h30min, 18h40min e 18h50min (todos os dias)

: às 14h20min, 16h30min, 18h40min e 18h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, 17h30min, 19h30min e 21h30min.

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Longa conta a história de Sam e um incidente internacional depois de se encontrar com o presidente Thaddeus Ross. Ele, então, precisa descobrir a razão por trás de um complô global antes que todo o mundo passe a ver tudo em vermelho. A classificação é de 14 anos.

Bella Città Shopping : às 16h30min, 19h e 21h30min (todos os dias)

: às 16h30min, 19h e 21h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, 17h, 18h, 19h15min, 20h30min e 21h30min (todos os dias).

Mufasa: O Rei Leão

Neste musical da Disney acompanhamos a trajetória de Mufasa, um filhote órfão, perdido e sozinho que conhece o simpático Taka, herdeiro de uma linhagem real. O encontro dá início à jornada de um grupo extraordinário em busca de seu destino e mostra a ascensão de um dos maiores reis das Terras do Orgulho. Classificação: 10 anos.

Bella Città Shopping : todos os dias às 14h

: todos os dias às 14h Passo Fundo Shopping: todos os dias às 18h

Kayara: A Princesa Inca

Animação conta a história de uma jovem garota que sonha em se juntar ao grupo de mensageiros do Império Inca, composto apenas por homens. Ela, então, desafia as tradições e normas de gênero ao perseguir sua ambição contra todas as probabilidades. A classificação é livre.

Passo Fundo Shopping: às 16h (todos os dias)

Ainda Estou Aqui

Forçada a abandonar a rotina de dona de casa, Eunice Paiva se transforma em uma ativista dos direitos humanos, lutando pela verdade sobre o paradeiro de seu marido e enfrentando as consequências brutais da repressão. O filme explora não apenas o drama pessoal de Eunice, mas também o impacto do regime militar na vida de milhares de famílias brasileiras, destacando o papel das mulheres na resistência. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 16h20min (sábado e domingo)

: às 16h20min (sábado e domingo) Passo Fundo Shopping: às 19h15min (todos os dias)

Fé para o Impossível

Longa retrata um fato na vida de Renee Murdoch, pastora norte-americana que vive no Rio de Janeiro e foi atacada por morador de rua que a atingiu com um pedaço de madeira na cabeça durante corrida em setembro de 2012, na Barra da Tijuca. Ela precisou ser internada e ficou em estado gravíssimo por causa do traumatismo craniano. Mas, com ajuda da família e de uma rede de oração, conseguiu se recuperar — ato que classifica como milagroso. A classificação é 12 anos.