Decolagem autorizada

O retorno dos voos no aeroporto Salgado Filho, a partir de segunda-feira, é um dos mais importantes marcos do reerguimento do Rio Grande do Sul após a enchente de maio. A volta dos pousos e decolagens em Porto Alegre, cinco meses e meio depois de o terminal e a pista serem alagados, significa o começo da normalização do tráfego aéreo no Estado. A ligação com os principais centros do país ganha em agilidade, a oferta de assentos se aproxima da demanda e, por consequência, os preços das passagens passam a se acomodar.