Oportunidade para uma discussão séria

O episódio em curso na Grande São Paulo, de dificuldade da concessionária de restabelecer a energia em um prazo aceitável após um temporal intenso, se assemelha com o que aconteceu no Rio Grande do Sul em janeiro. Uma das principais diferenças é a reverberação. O caso paulista, na maior e mais rica região metropolitana do país, ecoa nacionalmente e gera reações iradas inclusive de altas autoridades federais, com ameaças até à concessão da italiana Enel.