Ainda em busca de fôlego

Apesar da rápida recuperação de alguns dos principais indicadores da economia gaúcha, a permanência da alta demanda por crédito das empresas do Estado afetadas pela enchente de maio demonstra de forma clara que, para este grupo, ainda haverá um longo caminho para o pleno reerguimento. São milhares de empreendedores, de todos os portes, que cinco meses após a tragédia climática seguem buscando financiamento de programas dos governos federal e estadual. Os dados do Painel da Reconstrução, desenvolvido pelo Grupo RBS, bem ilustram esta alta procura. Até a semana passada, o financiamento contratado chegava a R$ 17 bilhões, como mostrou reportagem publicada na edição de fim de semana de Zero Hora.