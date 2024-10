A hora de aprofundar propostas

O segundo turno é a oportunidade para os candidatos aprofundarem as propostas e a chance de o eleitor buscar saber em maiores detalhes como cada concorrente, uma vez vencedor, pretende cumprir as promessas. É quando o voto da primeira fase da eleição pode ser consolidado ou mudado e o momento de disputar a preferência daqueles que escolheram um terceiro nome no primeiro turno. Ou ainda de buscar convencer os que se abstiveram de que merecem o sufrágio.