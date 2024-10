A quem Galípolo deve fidelidade

Foram tranquilizadoras as respostas do atual diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, na sabatina realizada na terça-feira no Senado que tratava de sua designação para presidir a instituição, guardiã da moeda brasileira. No plenário, foi aprovado com folga, com 66 votos a favor e cinco contrários, após ser chancelado por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na qual demonstrou desenvoltura e arrancou elogios até de parlamentares da oposição.