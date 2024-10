O recado do Nobel da Paz

Nunca é demais lembrar a humanidade sobre o risco de medidas extremas, como o uso de arsenal atômico. Em um momento de elevação de tensões planetárias, com vários conflitos em curso, torna-se um alerta ainda mais oportuno. A escolha da organização japonesa Nihon Hidankyo para ser agraciada com o Nobel da Paz deste ano cumpre este papel. A entidade é formada por sobreviventes dos ataques dos Estados Unidos às cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, evento que no próximo ano completa oito décadas. Estima-se que os bombardeios podem ter vitimado até 200 mil pessoas, incluindo os que sofreram consequências da radiação ao longo do tempo.