A recuperação das hidrovias

O Rio Grande do Sul é um dos Estados brasileiros favorecidos pela natureza em relação ao potencial do transporte hidroviário, com diversos pontos navegáveis nos rios Gravataí, Jacuí, Taquari, Caí e Sinos, no Guaíba e nas lagoas dos Patos e Mirim. As vantagens econômicas e ambientais do modal deveriam levar a uma atenção especial para manter em condições adequadas os trechos que hoje são operacionais, elevando o seu uso ou ao menos evitando que mais extensões fiquem inviabilizadas por questões básicas como falta de dragagem.