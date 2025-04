11 pessoas morrem após motorista atropelar multidão no Canadá

Pelo menos 11 pessoas morreram após um motorista atropelar uma multidão em um festival de rua em Vancouver , oeste do Canadá , no sábado (26), horas antes da eleição nacional.

De acordo com a polícia, um homem de 30 anos foi preso, e um porta-voz da polícia disse aos repórteres que o motorista era um "suspeito solitário" conhecido pelas autoridades. Ainda segundo as forças policiais, por enquanto, está descartado que o ataque tenha sido um ato de terrorismo.

O incidente aconteceu enquanto membros da comunidade filipina se reuniam para celebrar o Dia de Lapu Lapu, festival que homenageia um líder anticolonial filipino do século 16.

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos entes queridos dos mortos e feridos, à comunidade filipino-canadense e a todos em Vancouver", disse ele. "Estamos todos de luto com vocês", acrescentou.

Imagens publicadas online e verificadas pela AFP mostram um SUV preto com o capô danificado caído em uma rua coberta de escombros, ao lado de socorristas atendendo pessoas no chão.

— Havia uma mulher com os olhos voltados para cima, uma das pernas já quebrada. Alguém segurava a mão dela, tentando confortá-la — descreveu ela.

"Corpos por todo lado"

Fotos publicadas pela emissora canadense CBC mostraram equipes de emergência no local e grandes multidões na festa.

A segurança do festival, Jen Idaba-Castaneto, disse ao jornal local Vancouver Is Awesome que viu "corpos por toda parte".

O Consulado das Filipinas em Vancouver expressou sua profunda preocupação e condolências às vítimas deste terrível incidente em uma declaração no Facebook.

O evento de sábado incluiu um desfile, uma exibição de filme, dança e um show, com dois membros do Black Eyed Peas na programação do festival.