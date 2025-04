Sequência de jogos do Inter abre espaço para jogadores com poucos minutos e novas opções para Roger

Nathan foi titular no jogo contra o Juventude. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sob comando de Roger Machado, o Inter tenta driblar o calendário apertado do futebol brasileiro. A vitória sobre o Juventude, no sábado (26), foi o nono jogo do Colorado nos últimos 28 dias. Mesmo utilizando boa parte dos titulares nessa partida, alguns jogadores receberam oportunidade de mostrar serviço. Nathan começou jogando no lugar de Braian Aguirre e agradou o treinador.

— O Aguirre estava sobrecarregado. Já vinha falando com o Nathan para seguir treinando bem, porque queria dar uma oportunidade. Felizmente ele atuou, penso que foi bem — explicou Roger Machado.

— Começou meio tímido, mas ele fez um bom jogo. Ele tem uma característica diferente do Aguirre, mais aproximada do Bruno Gomes, maneja a bola no pé com maestria. Finalizou a gol, não teve problemas defensivos. Acho que ganhamos um grande jogador — complementou.

Thiago Maia reconquista seu espaço aos poucos

Outro atleta que recebeu nova chance foi Thiago Maia, que voltou a atuar após três partidas. O volante entrou na segunda etapa no lugar de Bruno Henrique. Entretanto, a utilização desse jogador acaba sendo diferente.

No início da temporada, Maia esteve próximo de deixar o Inter, e isso fez com que o clube fosse atrás de outras opções para o setor. Como a negociação com o Santos não deu certo, o volante caiu para o final da fila e está tendo que reconquistar seu espaço aos poucos.

— Os jogos e as opções diferentes acabam impactando na maior utilização. Prevendo a saída do Thiago, a gente buscou o Diego Rosa. Para ser substituto do Alan, fomos buscar o Óscar (Romero). Na sexta eu falei com o Thiago, para alinhar algumas coisas e perguntar como ele está vendo esse momento dele. Importante que ele está treinando bem — contou Roger.