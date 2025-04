Johnatas Cruz é o grande vencedor da maratona New Balance 42K Porto Alegre . O corredor, que é natural de São Pedro dos Ferros (MG), concluiu o percurso de 42 km em 2h12min43s na manhã deste domingo (27).

O mineiro esteve na segunda colocação por boa parte do percurso e viu Wendell Jeronimo Souza liderar até os últimos 10 km. Contudo, aproveitou a queda de ritmo do adversário no fim e assumiu a ponta.