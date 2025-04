O provável time do Grêmio para enfrentar o Vitória

O Grêmio enfrenta o Vitória , às 18h30min deste domingo (27), pela sexta rodada do Brasileirão . O duelo ocorre em Salvador, no Estádio Barradão.

Mano Menezes deve repetir a base do time que empatou em 2 a 2 com o Godoy Cruz, na última quinta-feira (24), pela Sul-Americana. Ao que tudo indica, a principal — e talvez única — diferença estará no setor defensivo.