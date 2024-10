A dor e o exemplo

O Rio Grande do Sul amanheceu na segunda-feira com a notícia devastadora do acidente com a van que trazia de volta ao Estado os integrantes do projeto social Remar para o Futuro, de Pelotas. Nove vidas foram abreviadas abruptamente. Morreram o motorista do coletivo, o coordenador técnico da equipe e sete atletas com idades entre 15 e 20 anos, jovens em grande parte de famílias de baixa renda que buscavam um futuro melhor por meio do esporte. A tragédia foi causada por um caminhão que colidiu com a van, na BR-376, em Guaratuba (PR). Apenas um dos passageiros sobreviveu.