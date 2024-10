Avanço logístico

É bem-vinda toda iniciativa voltada a reduzir os custos logísticos do Rio Grande do Sul. Este é o caso do chamado Porto Meridional de Arroio do Sal, um projeto privado a ser construído no Litoral Norte, com um custo inicial de R$ 1,3 bilhão. Um ato simbólico de assinatura do contrato de adesão do empreendimento foi realizado na sexta-feira, na Capital. Com o instrumento, a União concede ao empreendedor, a DTA Engenharia Portuária e Ambiental, o direito de implantar o projeto, já em fase de licenciamento ambiental.