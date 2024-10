Obras com agilidade e segurança

Mesmo que se reconheça a magnitude sem precedentes da destruição, a complexidade dos processos burocráticos e o tempo para a execução das obras, é preocupante a continuidade da previsão dos governos federal e estadual de que a recuperação de todas as rodovias e pontes impactadas pela enchente de maio levará até dois anos. A extensão dos danos, sem dúvidas, não tem precedentes. Foram 13,7 mil quilômetros de estradas sob gestão dos dois entes que sofreram as mais variadas formas de avarias, desde pequenos desmoronamentos a dezenas de pontes destruídas pela violência das águas. E restam ainda 47 pontos no mapa do Rio Grande do Sul com bloqueio parcial ou total do tráfego de veículos.