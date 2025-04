Torcida do Vitória protesta contra jogador que agora está no Grêmio: "Judas"

Torcida do Vitória não poupou Wagner Leonardo. JUNIOR DAMASCENO / MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O zagueiro Wagner Leonardo foi recebido de forma hostil em seu retorno ao Barradão neste domingo (27) para enfrentar o Vitória. A torcida baiana demonstrou incômodo com a forma como o jogador deixou o clube para assinar com o Grêmio, em fevereiro deste ano.

Já no aquecimento, Wagner Leonardo foi alvo de xingamentos e vaias. Houve a distribuição de notas falsas de cem reais com o rosto do jogador a inscrição “100 caráter”. Torcedores também seguraram letras que formaram a palavra "Judas" na arquibancada do Barradão.

O principal incômodo dos torcedores do Vitória com Wagner Leonardo foi pela declaração dada pelo jogador em sua apresentação na Arena tratando a chegada ao Grêmio como a volta a vestir a camisa de um clube grande, como o Santos, onde iniciou a carreira.

— Muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e a acaba se acomodando. Isso nunca vai acontecer estando num clube menor, de ter que talvez rodar para pegar mais experiência. Agora a gente retorna a um clube grande e temos que valorizar mostrando e dando o melhor no nosso campo — disse o jogador.

Zagueiro foi chamado de "Judas". FELIPE ALVES / FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A entrevista repercutiu mal nas redes sociais com torcedores do Vitória e Wagner Leonardo publicou um comunicado dizendo que a declaração havia sido tirada de contexto.

— Mais cedo, uma declaração sobre minha trajetória profissional em minha apresentação como novo atleta do Grêmio foi tirada do contexto. Em nenhum momento tive a intenção de desprestigiar nenhum clube por onde passei. Reitero aqui todo o meu respeito, carinho e gratidão pelo Vitória e a admiração por um clube tão tradicional que me abriu as portas, me valorizou — explicou.

Para contratar Wagner Leonardo, o Grêmio pagou R$ 26 milhões ao Vitória. O jogador assinou contrato até o final de 2028.