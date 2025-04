PSB escolhe José Luiz Stédile como presidente  

Stédile (C) com Elton Weber (E) e Heitor Schuch (D).

A partir de 1º de agosto, Stédile comandará o partido nos próximos três anos e terá, com a direção estadual, a tarefa de coordenar as discussões sobre alianças e candidaturas em 2026.

Além da eleição da executiva, também foram escolhidos os delegados que representarão o Estado no Congresso Nacional do PSB, nos dias 31 de maio e 1⁰ de junho, bem como as novas executivas dos movimentos organizados do partido.