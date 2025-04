Cinco pessoas são presas com 100 quilos de pasta base de cocaína em Ijuí

Foram abordados dois veículos durante a ação que aconteceu na manhã deste domingo (27) no noroeste do Estado.

Cinco pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas em Ijuí , no noroeste do Estado. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram abordados dois veículos durante a ação que aconteceu na manhã deste domingo (27), na BR-285 .

Durante a ação também foi identificado um veículo do tipo IX35, com placas do Paraguai, que estaria sendo usado pelos criminosos como batedor de carga. Outras três pessoas com nacionalidade paraguaia ocupavam o automóvel.