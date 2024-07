Transparência e credibilidade

Coube ao Rio Grande do Sul, em um momento já delicado para a economia local, ter o infortúnio do aparecimento de um foco da doença de Newcastle em um criatório comercial de aves em Anta Gorda, no Vale do Taquari. Mandam os protocolos que o Brasil informe as nações compradoras e suspenda as exportações em caso de acordos assinados com esta cláusula preventiva. Em situações como essa, é dever ser transparente com os mercados. Confere credibilidade para o país e o setor, com significativo peso econômico e social no Estado.