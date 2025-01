Morre Drazen Dalipagic, multicampeão e lenda do basquete iugoslavo 

O multicampeão de basquete iugoslavo Drazen Dalipagic morreu neste sábado (25) aos 73 anos em Belgrado, na Sérvia, em decorrência de problemas de saúde. Com a seleção da Iugoslávia, foi campeão mundial, europeu e olímpico — tendo outras duas medalhas, uma prata e um bronze, em Jogos Olímpicos. É também membro do Hall da Fama do basquete e considerado um dos "50 melhores jogadores da Fiba ​​(Federação Internacional de Basquete) de todos os tempos".