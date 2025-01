Nós, as plataformas e o ódio

Por Raquel Recuero, Professora, pesquisadora e membro do Conselho Editorial da RBS

Um dos problemas mais sérios que precisam ser enfrentados na contemporaneidade é o papel das plataformas de mídia social na radicalização e na difusão do extremismo . Embora essas plataformas não sejam a origem do problema, é inegável que amplificam sua força, fornecendo infraestrutura e credibilidade para seu espalhamento.

Recentemente, por exemplo, viralizou o gesto do bilionário Elon Musk na posse do presidente americano Donald Trump, associado ao sieg heil, saudação nazista. Independentemente da intenção de Musk com o tal gesto, a mensagem ressoou como uma autorização e foi intensamente compartilhada (e celebrada!) em grupos extremistas que crescem cada vez mais online. Mensagens como essa, ao invés de ganharem repúdio e esquecimento, ganham tração e amplificam esses grupos, facilitadas por essas estruturas tecnológicas. Mas por quê?