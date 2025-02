Para aproximar o olhar

Por Tiago Cirqueira, Gerente-executivo de Esportes e membro do Conselho Editorial da RBS

A visão que se tem dos fatos está diretamente ligada à distância com a qual se olha para eles e, como sabemos, a quem os vê. Um aviso: esse não se trata de um texto sobre oftalmologia. A menos que você julgue que, em algum lugar dos gramados, alguém possa estar precisando de óculos. Aqui, falo do Gauchão, o campeonato estadual que melhor define a sociedade na qual acontece. A projeção identitária de um povo que, de longe, pode ser visto como Gre-Nal, mas, de perto e com disposição para se observar, confirma a existência de um microlocalismo vivo e capaz de ir além do azul e do vermelho com diversas outras camadas de cores, sentimentos e realidades.

A dualidade de Grêmio e Inter representa de uma forma precisa o Rio Grande do Sul. Porém, no Grupo RBS, ainda mais ao longo do Gauchão, colocamos uma lupa na nossa comunidade para encontrar a essência de um povo que se forma a partir das arquibancadas e dos estádios. E nos deparamos com um campeonato que tem conceito, prioriza a relação comunitária e fortalece a identidade de quem o consome. Um conteúdo que gera pertencimento e dá oportunidade de criação de valor para todos os envolvidos.

Um Gauchão Total, formato que temos entregado desde 2020, quando a pandemia nos obrigou a aprender novos modelos. Nesse, o torcedor do Guarany de Bagé pode assistir aos seus jogos assim como o das duplas Gre-Nal, Ca-Ju e Bra-Pel. Neste fim de semana,

Para aproximar o olharpor exemplo, teremos captação de imagens em Pelotas, Erechim, Bagé, Caxias do Sul e Porto Alegre. Histórias na RBS TV, na Gaúcha, no ge.globo/rs e em GZH, além das repercussões em Zero Hora e no Diário Gaúcho. Emoção e diversão que contribuem para que os gaúchos e as gaúchas tenham uma vida melhor, mais leve. Mais próxima.

Distribuir conteúdo sobre o Gauchão é uma redundância necessária para um Estado permeado por uma identidade apaixonada, resiliente e transformadora. Aproximar, por meio de uma cobertura jornalística, a perspectiva superficial que se pode ter de um campeonato estadual. Sempre norteado pela utilidade e pela eficiência daquele conteúdo no espaço que será consumido.