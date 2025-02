O caso do bolo em documentário

Por Ellen Appel, gerente-executiva de Jornalismo da RBS TV e membro do Conselho Editorial da RBS

O Rio Grande do Sul testemunhou nas últimas semanas um dos mais estarrecedores casos criminais de todos os tempos: a morte de três mulheres de uma mesma família às vésperas do Natal e a hospitalização de outras três pessoas. A causa, um bolo com veneno. Nessa semana, depois de todas as etapas inacreditáveis da história, mais uma surpreendeu os gaúchos. Como escreveu o colunista Fabrício Carpinejar, não haverá indiciamento e julgamento da presa mais polêmica e controvertida do Estado, porque a suspeita, a contadora Deise Moura dos Anjos, foi encontrada morta em sua cela na quinta-feira.

Na sexta-feira, dia 21, após o BBB, a RBS TV lança um novo programa com foco em grandes reportagens e assuntos de interesse dos gaúchos. Intitulado RBS.DOC, o especial é inspirado em uma atração de grande repercussão na grade da emissora nos anos 1980, o RBS Documento. A estreia conta justamente o caso do bolo envenenado. A ideia é que este seja o primeiro episódio de uma série que abordará temas diversos até o fim do ano.

A equipe da TV prepara um material exclusivo, que traz todos os detalhes desta tragédia que chamou atenção do Rio Grande durante o verão de 2025. A proposta é contar a história sob diferentes aspectos: a investigação da polícia, como se chegou à substância que causou as mortes, o trabalho da perícia, inclusive sobre a morte de Deise, as incertezas em relação aos efeitos do arsênio no organismo dos sobreviventes, além de revelar mais detalhes sobre as vítimas e a dinâmica dessa família. E esse é um ponto importante. Mais do que expor detalhes da história e mergulhar nos crimes, a preocupação central é humanizar o programa, contando a relação entre os integrantes da família dos Anjos.

Nos bastidores, o trabalho é intenso e envolve muitas áreas. Foram 30 dias desde a concepção do programa até a organização da cronologia dos fatos, além da realização de entrevistas que ajudarão a esclarecer o caso ao público gaúcho. Na sala reservada à produção do RBS.DOC, fotos nas paredes e bilhetes com os principais acontecimentos revelam o tom e o empenho da equipe, que está preparando recursos visuais no cenário para explicar todos os detalhes. Dezenas de profissionais se envolveram para a produção e a edição do documentário.

– Foram 32 horas de edição, a partir de mais de três horas de material inédito gravado, para contar aos gaúchos, na forma de um documento histórico, esse caso que representa mais do que um crime, é uma tragédia familiar – diz a responsável pelo roteiro e pela edição, Juliana Maciel.