Zuck e os fatos

Como fica o problema da desinformação com a mudança das regras na Meta? Na virada do ano, o fundador e CEO Mark Zuckerberg ocupou suas redes para dizer que o conteúdo político voltará a ser distribuído livremente no Facebook, no Instagram e no Threads. Até então, e já fazia um tempo, o algoritmo continha qualquer coisa que cheirasse a política. A moderação vai pegar muito mais leve e os sistemas automáticos que procuram desinformação perderão seus dentes. Qual o efeito disto na sociedade e como mexe com nosso ofício aqui, o do jornalismo?