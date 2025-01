Saneamento e educação ambiental

Por Samanta Takimi, diretora-presidente da Corsan

O Dia Mundial da Educação Ambiental, celebrado neste domingo, abre uma janela para compreender melhor as conexões invisíveis que moldam o equilíbrio do nosso planeta. Quando entendemos que o que vai para o ralo não desaparece, mas retorna à natureza, nos tornamos agentes ativos da preservação ambiental.

No Rio Grande do Sul, a baixa cobertura de esgotamento sanitário ainda impõe desafios ambientais significativos, um problema que é resultado de décadas de baixo investimento no setor em todo o Brasil.

Não precisamos simplesmente de infraestrutura, mas de uma mudança de cultura e paradigma na relação da população com o saneamento

Felizmente, para os gaúchos, essa realidade já começou a mudar. Com a construção de mais de 20 mil quilômetros de tubulação para universalizar o acesso ao esgotamento sanitário no Estado, assumimos o compromisso de garantir que o esgoto gerado por 317 cidades seja tratado antes de retornar ao meio ambiente de forma biocompatível. A meta é elevar a cobertura de esgotamento sanitário para 90% até 2033, melhorando significativamente a qualidade de vida nos cerca de 250 municípios que hoje têm cobertura zero. É aqui que saneamento, natureza e educação ambiental se conectam.

Mesmo que o cenário esteja em plena transformação, nenhuma obra será suficiente sem a conscientização da população. Isso porque não precisamos simplesmente de infraestrutura, mas de uma mudança de cultura e paradigma na relação da população com o saneamento.

A educação ambiental tem o poder de quebrar velhos padrões de comportamento, promovendo mudanças que ressoam em todo o planeta. Isso inclui reduzir o desperdício de água, evitar o descarte inadequado de resíduos e apoiar iniciativas de saneamento, como a adesão à rede de esgoto, e outros passos essenciais para um futuro mais sustentável.