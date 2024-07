Esforços complementares

A destruição causada pela enchente de maio no Rio Grande do Sul também teve a característica de ser disseminada nas regiões atingidas. A devastação não impactou apenas as grandes artérias da infraestrutura. Arrasou estradas vicinais e pontes distantes das principais rodovias, mas de inestimável relevância para as comunidades que servem. Todas precisam ser recuperadas. O poder público – União, Estado e municípios – nem sempre tem recursos, estrutura e equipes para atender a toda a demanda. Ou para executar os serviços em prazo aceitável, pela burocracia e pela significativa quantia de obras necessárias.