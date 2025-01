Inter anuncia festa de aniversário do clube e do Beira-Rio com show do cantor Mumuzinho

Para comemorar os 116 anos do Inter e os 56 do estádio Beira-Rio, o Colorado realizará a terceira edição da Noite Gigante, com show especial do sambista Mumuzinho. O evento ocorrerá dia 4 de abril — data do aniversário do clube —, a partir das 20h. O anúncio da comemoração foi feito neste sábado (25), pouco antes da partida contra o Juventude, pela 2ª rodada do Gauchão.