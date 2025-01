A imigração em massa precisa ser discutida onde se tornou um problema

Após procuradores-gerais de 18 estados moverem ações para barrar o decreto do presidente americano, Donald Trump, que acabou com a cidadania automática para filhos de imigrantes ilegais, um juiz federal em Seattle declarou que a ordem é claramente inconstitucional e suspendeu sua aplicação temporariamente.

O decreto de Trump foi o cumprimento de uma promessa de campanha . O novo presidente americano fez exatamente o que havia garantido ao eleitorado que o elegeu, apesar dos alertas de conselheiros que enfatizaram que a medida encontraria barreiras constitucionais. Isso porque a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos é bem clara ao dizer que todas as pessoas nascidas ou naturalizadas em território americano são automaticamente cidadãs do país e do estado onde residem.

Mas isso não quer dizer que a proposta não vai prosperar, muito menos que não deva. Primeiro porque é possível modificar a Constituição americana através do Congresso e da ratificação da maioria dos Estados, um processo longo e complexo, mas viável. E depois porque a maioria dos americanos é a favor de mudanças radicais na política de imigração, de acordo com um levantamento do Pew Research Center do fim do ano passado.