Reforma tributária pode ser melhorada

Não há contradição em celebrar mais uma etapa vencida para o país colocar um fim ao atual emaranhado do sistema de impostos e admitir uma ponta de frustração com aspectos da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo, aprovada pela Câmara dos Deputados. Como se receava, os deputados exageraram nas concessões na última hora e elevaram a lista de produtos com alíquota zero ou reduzida. A próxima etapa é a análise do tema pelo Senado, que tem a grande oportunidade de corrigir distorções e restabelecer as condições para o Brasil não acabar com o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) mais alto do mundo.