Reabertura de escolas deve ser acelerada

Mesmo que se reconheça o caráter inédito da tragédia climática de maio no Rio Grande do Sul, não é possível considerar que o ritmo de retomada das escolas atingidas pela enchente é adequado. Mais de dois meses depois do início da cheia, segue significativo o número de colégios sem aulas presenciais, nas redes do Estado e de alguns municípios. É preciso acelerar os trabalhos de limpeza, consertos e reformas, para que essas escolas ainda de portas fechadas reabram no máximo no início de agosto, na volta do recesso de meio de ano.