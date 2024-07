Isolamento ferroviário

A condição crítica da infraestrutura de transportes do Rio Grande do Sul após a enchente de maio vai além das diversas estradas danificadas e interrompidas, de pontes arrastadas e do aeroporto Salgado Filho sem voos. O Estado está desde maio sem ligação ferroviária com o restante do país. Concessionária da malha gaúcha, a Rumo parece não ter pressa em restabelecer os trechos bloqueados. É uma situação inaceitável, que agrava o desleixo com o modal no últimos anos.