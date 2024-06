Os homens e mulheres do campo, dedicados a uma atividade a céu aberto, são acostumados aos humores do clima. Habituaram-se também, com o trabalho de sol a sol, a vencer as adversidades causadas por cheias e estiagens, recorrentes no Rio Grande do Sul. Mas nada é comparável à enchente de 2024. Assim como as áreas urbanas e suas populações, o meio rural do Estado, nas regiões mais afetadas, amarga prejuízos bilionários e necessitará de apoio semelhante para recobrar as forças e voltar a produzir. Não será por falta de fibra e vontade que os produtores gaúchos deixarão de se reerguer.