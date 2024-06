A cada dia surgem novos levantamentos e projeções a demonstrar os prejuízos sem precedentes que a enchente mais destruidora da história do Estado vai impingir à economia do Rio Grande do Sul. Passaram-se mais de cinco semanas desde o início das chuvas e ainda há empresas que não conseguiram voltar à rotina. É um quadro dramático de paralisia que, por consequência óbvia, também vai afetar a arrecadação do governo gaúcho.