O Rio Grande do Sul atravessa uma das quadras mais dramáticas de sua história. Um mês depois do início da chuva que produziu a maior tragédia climática do Estado, nem sequer se conhece o custo financeiro aproximado para o reerguimento, tamanha foi a destruição. A reconstrução será uma tarefa de proporções inéditas no país. Levará anos e consumirá dezenas de bilhões de reais. É o momento de as lideranças políticas, em cargos de gestão ou situadas à oposição, mostrarem-se à altura do desafio que está diante dos gaúchos.