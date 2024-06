Com alguma demora, um mês após o início das chuvas que causaram a mais destruidora enchente já vista no Estado, o governo federal anunciou ontem um pacote de R$ 15 bilhões em financiamentos para apoiar o reerguimento de empresas gaúchas atingidas. O anúncio inclui companhias de maior porte, o que faltou após a enxurrada de setembro do ano passado no Vale do Taquari.