São muitos, diversificados e bem-vindos os planos para reconstrução do Rio Grande do Sul, atingido pela maior catástrofe climática já registrada no país. Governo federal, governo estadual, empresários, trabalhadores, universidades, Forças Armadas, organizações policiais e Defesa Civil, autoridades e servidores de todos os níveis da administração pública, voluntários e cidadãos em geral, gaúchos, demais brasileiros e instituições nacionais e internacionais – todos esses entes públicos e privados demonstram elogiável disposição para abrigar as vítimas do desastre e para reconstruir as cidades destruídas, a infraestrutura e a economia do Estado.