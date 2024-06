Em participação ontem no Atualidade, da Rádio Gaúcha, o climatologista brasileiro Carlos Nobre, referência internacional em estudos sobre aquecimento global, reforçou o alerta sobre as consequências sombrias para a humanidade causadas pelas mudanças climáticas. Os efeitos de um planeta febril não são uma conjectura sobre como será o futuro. Seus reflexos estão presentes neste momento, na forma de uma devastação sem precedentes no Rio Grande do Sul, provavelmente a tragédia climática mais destruidora da história do país. Os principais trechos da entrevista estão na página 13 desta edição de Zero Hora.