Vencidas as fases de resgates, de acolhimento às vítimas das enchentes, do início da recuperação da infraestrutura e da elaboração de medidas imediatas de socorro econômico, o Rio Grande do Sul passa a olhar bem mais para a frente. Esse futuro é referente aos sistemas anticheias que o Estado terá de criar, reformar ou reformular, dependendo do local. As discussões já em curso, mas ainda incipientes, em breve terão de passar pelas fases de elaboração de projetos técnicos e, em seguida, execução. A população gaúcha ao menos sabe que o conhecimento para a concepção do que será necessário não precisará ser buscado longe.