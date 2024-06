A velocidade da recuperação do Rio Grande do Sul está atrelada ao ritmo de reabilitação da indústria. Os esforços que ocorrem da porta para dentro das fábricas precisam ser correspondidos com iniciativas que deem suporte à sobrevivência das empresas neste período mais crítico e permitam a normalização das atividades o mais breve possível. A confirmação dessa sincronia fará o Estado ver a incerteza ceder espaço ao otimismo antes do que se imaginava, com reflexos positivos nos demais elos da economia.