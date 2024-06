É exemplar a iniciativa do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de orientar e acompanhar municípios atingidos pela enchente de maio nos processos de contratação de serviços, produtos e obras voltados à reconstrução das cidades. O programa implementado pela Corte foi detalhado pelo jornalista Paulo Egídio, na coluna Política + da edição de ontem de Zero Hora.