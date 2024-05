Os sucessivos e frequentes desastres ambientais que provocaram destruição e mortes em cidades gaúchas – três enchentes em 2023 e uma maior agora – são indicativos claros de que as mudanças climáticas prenunciadas pelos ambientalistas chegaram para ficar no Brasil. A catástrofe no Rio Grande do Sul foi acompanhada por uma forte e continuada onda de calor em Estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o que também ocorre pela quarta vez neste ano.