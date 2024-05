O Rio Grande do Sul ainda não superou o ponto de virada da tragédia climática que destruiu cidades inteiras, provocou mortes e desabrigou milhares de pessoas. Embora o sol tenha retornado temporariamente na última segunda-feira, o alagamento continua e as previsões meteorológicas dos próximos dias indicam novos motivos para preocupação. Nesse contexto caótico e desanimador, dois aspectos alentadores merecem ser evidenciados: a mobilização solidária de brasileiros de todos os quadrantes do país para ajudar o Estado e a bravura do povo gaúcho na resistência e no enfrentamento das dificuldades.