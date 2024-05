Embora o Estado continue em situação de emergência, sem uma avaliação conclusiva da profundidade da tragédia, já é necessário planejar a reconstrução. Nesse contexto, foi de grande relevância a presença ontem em Porto Alegre da comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrada pelos chefes dos demais poderes e ministros do governo, além de representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e das Forças Armadas. Num raro momento de união nacional e apartidarismo, as principais autoridades da República comprometeram-se publicamente em liberar recursos e remover entraves burocráticos para socorrer a população gaúcha e ajudar o Estado a superar com o máximo de celeridade as dificuldades impostas pelo pior desastre climático de sua história.